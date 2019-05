"J’ai pleuré au bout d’un quart d’heure" : Elton John raconte la projection cannoise de "Rocketman"

"Son chant m'a estomaqué. Il n'a pas essayé de m'imiter, d'ailleurs il ne me ressemble pas tout à fait - même si ils lui ont effilé les cheveux pour qu'ils ressemblent aux miens dans les années 1970, ce qu'il a détesté. Mais il est comme moi. Il a capturé quelque chose de moi", assure-t-il. "Il me semblait important que quel que soit l’acteur choisi, il ne chante pas en playback. Je voulais qu’il chante réellement les chansons. Et Taron avait déjà chanté 'I’m still standing' de façon brillante dans le dessin animé 'Sing'."





Elton John aborde également la dimension sulfureuse de "Rocketman". "Certains studios voulaient minimiser le sexe et la drogue à l'écran pour que le film soit classé PG 13 (accessible aux enfants de 13 ans accompagnés -ndlr). Mais je n’ai pas mené une existence PG13, ironise-t-il. "Mais tout le monde sait que j’ai abusé des deux durant les années 1970 et 1980. Il me semblait donc absurde de vouloir faire un film qui aurait fait croire qu’après chaque concert, je rentrais ma chambre d’hôtel boire un verre de lait chaud avec la Bible comme seule compagnie."