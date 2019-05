"La vie d'Adèle", "Apocalypse Now"... Les dix remises de Palmes d'or les plus marquantes du Festival de Cannes

2012. Michael Haneke reçoit à nouveau une Palme d’or après Le Ruban blanc trois ans plus tôt. Son film, sur l'entrée d'un couple dans le naufrage de la vieillesse et l'indignité de la maladie, est porté avec une classe infinie par ses deux comédiens Emmanuelle Riva et Jean-Louis Trintignant. Ils montent tous sur scène et lorsque Trintignant prend la parole, la salle peine à contenir son émotion, surtout lorsqu’il cite Jacques Prévert : "Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple."