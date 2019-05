"Le jeune Ahmed" : les frères Dardenne bousculent Cannes avec le portrait d’un ado radicalisé

Ahmed (Idir Ben Addi), c’est un garçon musulman de 13 ans qui vit dans un quartier populaire de Liège avec sa mère et ses sœurs. L’absence du père, sans doute, l’a conduit à se rapprocher d’un imam fondamentaliste dont l’emprise se fait sentir, chaque jour un peu plus. Mme Inès, son enseignante, s’alarme de son changement de comportement. Il ne lui sert plus la main, évite son regard, lui reproche de vivre avec un juif. Jusqu’au jour où il tente de la tuer…





Dès les premières secondes, on retrouve le style nerveux et épuré des frères Dardenne. La caméra, sans cesse en mouvement, épouse les déambulations d’Ahmed, emprisonné dans le système de pensée qui régit son quotidien et va l’isoler peu à peu de ceux qui l’aiment. Est-il déjà trop tard pour le sauver ? C’est la question qui se pose lorsqu’il rejoint un centre déradicalisation pour les jeunes de son âge.