Malgré les polémiques, le Festival de Cannes s'apprête à honorer Alain Delon

Personne ne le privera de ses retrouvailles avec la Croisette. Six ans après sa dernière visite au Festival de Cannes, après l’avoir boudé pendant une décennie pour diverses raisons, Alain Delon, 83 ans, y fait son retour ce dimanche pour recevoir une Palme d’honneur des mains de sa propre fille, Anouchka. Sept fois en compétition, jamais récompensé à titre personnel, l’acteur sera honoré pour l’ensemble de sa carrière.





Un choix qui a été décrié, en début de semaine, par l'association féministe américaine Women and Hollywood, qui a lancé une pétition en ligne pour demander l’annulation de cet hommage, reprochant à l’acteur des déclarations "homophobes" et "misogynes" ainsi que sa sympathie envers l’extrême droite française. Elle a reçu à ce jour plus de 25.000 signatures et le soutien de l’association française Osez le féminisme.