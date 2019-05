Cannes 2019 : Mati Diop, la révélation dont tout le monde va parler

L’envie de Mati Diop, avec ce film marqué par les drames collectifs de l’immigration clandestine, c’était avant tout de rendre hommage à une jeunesse sénégalaise certes blessée mais capable, aussi, d’un sursaut citoyen comme le mouvement "Y’en a marre", conduit en 2012 contre le Président Wade.





Fille du musicien Wasis Diop et nièce du cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambety, Mati Diop a commencé comme actrice. On l’a découverte pour la première fois dans le fascinant film "35 Rhums" de Claire Denis, aux côtés d'Alex Descas (qui jouait son père) et Grégoire Colin (son compagnon).





Mati Diop s’est ensuite imposée comme réalisatrice, notamment en 2013, avec le documentaire "Mille Soleils", consacré à un film sénégalais ("Touki Bouki" réalisé en 1973 par son oncle Djibril Diop Mambéty). Décrit comme intense, "Atlantique" interroge le passé, le présent, le futur d’un pays et promet de marquer les consciences, à Cannes comme ailleurs. D’elle, désormais, on attend beaucoup.