"Mektoub, my love : Intermezzo" : cette scène de sexe dont Cannes va (très) longtemps se souvenir

Plus radical, plus charnel, plus décomplexé encore que son prédécesseur, "Mektoub, My Love : Intermezzo" se concentre sur deux décors. D’abord la plage où Tony et Aimé (Roméo De Latour) font la connaissance de Marie (Marie Bernard), une jeune Parisienne en vacances qu’il présente à leurs amies, puis la discothèque où ils l’invitent à la soirée à laquelle Amin va se joindre, toujours aussi impassible, captivé par l’énergie qui se déploie autour de lui.





Pendant 3 heures, Abdellatif Kechiche filme les corps qui se déhanchent, les regards qui se croisent et les conversations qui se perdent dans un déluge de musique assourdissantes, du disco commercial à la techno la plus brute. Une longue transe sonore et visuelle, déconseillée aux épileptiques, brièvement interrompue par une scène de sexe, de non pas 45 mais 15 minutes, au cours de laquelle Aimé entraîne Ophélie dans les toilettes pour pratiquer sur elle un cunnilingus avec une intense gourmandise de part et d’autre.





Le cinéaste filme l'acte de manière directe, frontale, avec un brin d'humour aussi lorsque Aimé cherche, à plusieurs reprises, la meilleure position dans cet espace exigu pour donner le maximum de plaisir à Ophélie. Au fil des minutes, c'est la jeune femme qui prend le contrôle des opérations, freinant les ardeurs de son partenaire lorsque son orgasme approche. Un instant presque irréel, sur l'écran comme dans la salle où le spectateur réalise que, oui, il vient bien d'assister une scène pornographique dans le temple du cinéma d'auteur qu'est le Festival de Cannes.