"Mon voyage touche à sa fin" : Alain Delon remercie son public après sa Palme d'honneur

A 83 ans, Alain Delon a reçu dimanche une Palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Remise par sa fille Anouchka, la récompense a particulièrement ému l'acteur, qui n'a pu retenir ses larmes au moment de la recevoir. Deux jours plus tard, c'est par une lettre ouverte transmise à l'AFP qu'il a remercié son public. "Au lendemain de cette Palme d’Or d’honneur, l’envie me prend de remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont témoigné d’une manière ou d’une autre leur affection et leur sympathie, et plus encore", commence l'acteur dans ce texte.





Alain Delon conclut son message en exprimant sa reconnaissance envers son public de toujours : "A vous qui avez fait ce que je suis, et qui ferez ce que je serai il me fallait vous le dire. Je vous dis merci, merci, merci.".