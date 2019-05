"Parasite" : et si c’était la Palme d’or la plus grand public depuis (très) longtemps ?

Il y a des signes qui ne trompent pas. Samedi après-midi, quelques heures avant l’annonce du palmarès du 72e Festival de Cannes, une file interminable de spectateurs s'étirait aux abord du Palais des Festivals pour assister à la séance de rattrapage de "Parasite", la future Palme d’or de Bong Joon-ho. Il faut dire que depuis sa projection officielle, le 22 mai, après celle de "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino, cette satire féroce de la lutte des classes made in Séoul faisait l’objet d’un buzz formidable sur la Croisette.





"J’ai déjà fait partie d’un jury, à Saint-Sébastien et à Berlin, et je sais que le processus pour élire le meilleur film est quelque chose de vraiment très compliqué et même un peu bizarre", nous confiait le cinéaste sud-coréen en milieu de semaine, lorsqu’on l’interrogeait sur ses chances de décrocher la récompense suprême. "Sans parler du facteur chance qui joue énormément. On verra… Qui sait ?", ajoutait-il, sans se départir de la bonne humeur permanente qui le caractérise.