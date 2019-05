Cannes 2019 : pas de Gilets jaunes, mais des films qui racontent la colère des classes populaires

Last but not least, le maître du drame social Ken Loach, 82 printemps, n’a pas failli à sa réputation avec ce "Sorry We Missed You" qui nous a serré la gorge. Ricky, un père de famille au chômage, accepte devenir chauffeur-livreur pour une plateforme de commerce en ligne. Sous la coupe d’un patron sans scrupule, il doit prendre tous les risques financiers, tandis que sa vie de famille se délite peu à peu. Pessimiste, le cinéaste dresse le portrait d’une Grande-Bretagne à bout de forces où le nombre de bénéficiaires des banques alimentaires a augmenté de 18% en un an.





Le mouvement social qui secoue la France a tout de même été évoqué une fois au cours de la Quinzaine. En conférence de presse, le Français Ladj Ly a en effet lancé un appel à Emmanuel Macron pour qu’il découvre "Les Misérables", son premier film coup de poing qui raconte la bavure commise par une brigade de la BAC dans une cité de Montfermeil. "En banlieue, ça fait vingt ans qu’on est Gilets jaunes", a expliqué le cinéaste, pointant le sentiment d’abandon d'une partie oubliée de la France, par-delà les ronds points.