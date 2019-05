Cannes 2019 - Taron Egerton, la star de "Rocketman" : "Je suis tombé amoureux d’Elton John"

Vous aviez confiance en vous dès le départ ?

Oui, même s’il y a des environnements différents pour chanter. En live, ça reste terrifiant pour moi. En studio, en revanche, je commence à avoir la confiance. Je crois en fait que j’ai toujours été un bon chanteur de ballades. Mais chanter du rock, ça c’est quelque chose. Et c’est ce qui était plus excitant. Des chansons comme "Benny and the Jets", "Bitch is Back", "Amoreena" ou "Hercules" nécessitent un côté rocailleux dans la voix que j’ai apprivoisé au fur et à mesure. Et c’est assez génial lorsque vous parvenez à débloquer une qualité que vous ne pensiez pas avoir.





Est-ce que vous avez vécu des moments d’euphorie en chantant sur le tournage ?

Absolument. Je me rappelle du tournage de la scène où je chante "Saturday Night’s Alright" qui montre Elton grandir et tomber amoureux de la musique et de la manière dont elle l’a aidé à s’évader d’une vie malheureuse. Ce que toute l’équipe a fait, de la chorégraphie à la lumière en passant par la réalisation de Dexter Fletcher, donne lieu à une véritable célébration de la vie d’Elton. Il y a tellement d’âme et de passion dans cette scène et j’ai hâte que les gens la découvrent comme tout le film !





Vous allez le découvrir avec lui ce soir ?

Oui et je suis nerveux de savoir ce qu’il va penser. Jusqu’ici, il a vu certains passages et la bande-annonce, mais pas le film entier. Moi j’ai vu le montage final, mais je n’ai pas vu la version avec tous les effets spéciaux visuels, notamment sur les scènes les plus surréalistes. Je suis donc très excité de le voir, avec ma famille et ma petite amie qui sont là avec moi.