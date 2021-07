À Cannes, Sean Penn dénonce la gestion "obscène" de l'épidémie par Donald Trump "Obscène politiquement et humainement": l'acteur et réalisateur américain Sean Penn, de retour au Festival de Cannes avec "Flag Day", a tiré à boulets rouge dimanche sur l'ex-président américain Donald Trump et sa gestion de l'épidémie de coronavirus. − AFP

FESTIVAL DE CANNES - En marge de l'événement cinématographique, l'acteur Sean Penn a reproché à Donald Trump sa gestion de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis.

Une nouvelle prise de position politique au Festival de Cannes. Après les propos polémiques de l'acteur Pio Marmaï à l’égard d’Emmanuel Macron, l'acteur et réalisateur américain Sean Penn a tiré à boulets rouges sur Donald Trump, dimanche. Dans son viseur s'est trouvée la gestion de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis par l’ex-président américain, qui a causé plus de 33 millions de cas et 600 000 morts.

On nous a laissés tomber, négligés, mal informés - Sean Penn

"On avait vraiment l'impression que quelqu'un avec sa mitraillette, tirait sur les communautés les plus vulnérables depuis une tourelle installée à la Maison Blanche", a déclaré Sean Penn, lors d’une conférence de presse, alors qu’il est de retour à Cannes avec Flag Day, un film en lice pour la Palme d’or. "Dans notre pays, dans le monde aussi, on nous a laissés tomber, négligés, mal informés. C'était un affront à la vérité et à la raison, durant ce qui a été clairement une gestion obscène, humainement et politiquement", a-t-il ajouté.

Un acteur engagé durant la crise sanitaire

Sean Penn s’est montré particulièrement actif dans la lutte contre le Covid-19 aux États-Unis. À travers sa fondation Core Response, il a mis en place, à l’automne dernier, un programme de dépistage gratuit pour les plus défavorisés, notamment dans les villes de Los Angeles et Chicago. Parallèlement, il a également organisé des distributions alimentaires pour les communautés les plus affectées par la crise économique générée par les confinements.

J.V

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.