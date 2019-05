Cannes : Alain Delon en larmes en recevant sa Palme d'or d'honneur

Le 19 mai 2019 au Festival de Cannes, une Palme d'or d'honneur a été décernée à Alain Delon pour l'ensemble de sa carrière. C'est sa fille Annouchka Delon qui la lui a remise et c'est avec émotion que cette icône du cinéma français a tiré sa révérence. "J'ai duré 62 ans, maintenant je sais que le plus difficile, c'est de partir", a-t-il confié avec émotion à son public. Avant de clôturer la cérémonie, Alain Delon a eu une pensée pour Romy Schneider et Mireille Darc, deux femmes qui ont bouleversé sa vie.



