Cannes 2018, le palmarès : mais qui va décrocher la convoitée Palme d'or ?

25 ans après Jane Campion avec "La leçon de Piano", toutes les planètes sont alignées pour qu’une deuxième femme remporte la récompense suprême du Festival de Cannes. Dans son troisième film depuis la révélation de "Caramel" en 2007, déjà sur la Croisette, l’actrice et réalisatrice libanaise Nadine Labaki raconte l’histoire de Zain, un enfant des rues de Beyrouth qui a décidé de faire un procès à ses parents. Leur crime à ses yeux ? L’avoir mis au monde. On a vu des films plus parfaits dans leur exécution cette année à Cannes comme "Burning", "Dogman" ou "Cold War". Aucun, sinon "En Guerre" de Stéphane Brizé, n’embrasse à tel point le chaos du monde actuel pour faire œuvre de fiction.





Tourné caméra à l’épaule, entre souks et taudis, "Capharnaüm" avance en équilibre sur un fil ténu entre documentaire et mélo. Certaines séquences sont un brin répétitives – et dire que la première version faisait 11 heures ! Mais c’est peu de chose devant la violence insondable qu’il renvoie à la figure du spectateur, collé aux basques du personnage principal. Quelque part entre un Gavroche du Moyen Orient et une version moderne du Kid de Chaplin, le petit Zain Al Rafea, enfant syrien exilé au Liban, est un phare d’humanité qui se dresse au milieu d’un océan d’injustice. La Palme d’or serait une formidable caisse de résonance pour ce plaidoyer vibrant au service de l’enfance mal aimée, partout dans le monde.