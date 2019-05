Noémie Merlant et Adèle Haenel : deux filles "en feu" pour un double prix d’interprétation à Cannes ?

Son capricieux modèle ayant refusé de poser pour un précédent peintre, Marianne devra se faire passer auprès d'elle pour une dame de compagnie, et travailler de mémoire, dans le plus grand secret, inspirée par leurs brèves rencontres quotidiennes. De regards furtifs en gestes discrets, de confidences intimes et moments partagés, ces deux âmes solitaires vont irrémédiablement se rapprocher, au mépris des conventions de l’époque.





Devant cette romance impossible d’une élégance esthétique folle, le spectateur scrute les visages et les corps comme s’il contemplait une toile de maître. L’exercice de style serait stérile s’il n’était magnifié par deux comédiennes d’une rare intensité. Noémie Merlant ("Le Ciel attendra") crève l’écran avec un mélange de délicatesse et de sensualité qui répond à la rage sourde d’une Adèle Haenel dont la performance, incandescente, va crescendo jusqu’au plan final, inoubliable.