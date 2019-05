De "La Nuit des morts-vivants" à "The Dead Don’t Die" : pourquoi le cinéma raffole des zombies

Un film d’horreur en ouverture du Festival de Cannes ? Ma chère vous n’y pensez pas ! Et pourtant… En déroulant le tapis rouge aux zombies de "The Dead Don’t Die", les organisateurs de la plus célèbre manifestation cinématographique mondiale tirent leur chapeau à un sous-genre du cinéma d’horreur plus populaire ET politique que jamais.





La "matrice", c’est bien évidemment "La Nuit des morts-vivants" (The Night of the Living Dead), chef d’œuvre en noir et blanc réalisé en 1968 avec des bouts de ficelles par le regretté George A. Romero. Son esthétique radicale et sa résonance avec les mouvements contestataires inspireront des générations entières de cinéphiles dont le petit Jim Jarmusch qui avait 15 ans à l’époque.