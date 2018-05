Des quotas de femmes dans le cinéma ? A Cannes comme ailleurs, la question divise toujours

Mais malgré cette mobilisation, le milieu ne semble pas prêt. "Les femmes se sont mises plus tardivement à la réalisation", assure ainsi Bruno Barde, directeur des festivals de Deauville et de Gérardmer, à nos confrères de la Croix. "Il y a un retard qu’il faut rattraper mais qu’il faut aussi accepter. Il n’y a pas de discrimination là-dedans." Pour le réalisateur et scénariste Eric Toledano, interrogé sur France 2, "le côté bien-pensant serait de dire, (les quotas) c'est formidable, il faudrait une égalité, mais si demain, on se met à promouvoir des films moins intéressants pour une raison qui serait simplement que ces films doivent être réalisées par des femmes, ça n'aurait absolument aucun intérêt". Philippe Lacheau , réalisateur de Babysitting, émet les mêmes doutes. "Il y a plein de réalisatrices femmes que je trouve très talentueuses et je ne peux qu'encourager à ce qu'il y en ait d'autres. Après, est-ce que c'est un critère de se dire 'parce que c'est une femme il faut faire son film', je ne sais pas non plus si c'est la bonne solution."