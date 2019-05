"Douleur et Gloire", notre avis : Almodóvar joue à cache-cache avec sa propre histoire… et c’est beau

Loin de la fureur de ses jeunes années, ses souvenirs - et ses secrets - à portée de plume, Pedro Almodóvar a conçu un amour de comédie douce-amère dont on savoure les embardées poétiques et l’humour à froid grâce une mise en scène précise, sans effet superflu. Et l’interprétation exceptionnelle d’un Antonio Banderas qui n’a franchement jamais été aussi bon. Si le cinéaste loupe encore la Palme, maudit comme il est, on voit mal comment le prix d’interprétation du 72e Festival de Cannes pourrait échapper à son vieux compagnon de route. On prend les paris ?