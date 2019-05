Elton John, Maradona, la Carioca... ces 5 légendes qui vont remuer le 72e Festival de Cannes !

Des planches de Deauville à la Croisette, il n’y a qu’un pas. En 1966, Claude Lelouch décrochait la Palme d’or avec "Un homme et une femme" et donnait naissance à un couple mythique formé par Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé. Le réalisateur réunira ses deux comédiens pour une première suite, en 1986. Il les a retrouvés à l’automne dernier pour tourner "Les Plus Belles Années d’une vie", qui sera présenté cette année hors compétition. La promesse d’une standing ovation bouleversante pour Lelouch et ses icônes. Et l’occasion de réentendre le "chabadabada" mythique du compositeur Francis Lai, décédé en novembre dernier.