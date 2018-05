EN DIRECT – Cannes 2018 : assigné à résidence en Iran, Jafar Panahi n’est pas là

Les regards de tous les amoureux du cinéma sont tournés vers elle. Elle, la ville de Cannes qui accueille pendant quinze jours réalisateurs, acteurs et férus du septième art pour la 71e édition de son célèbre festival. La première depuis la révélation du scandale Weinstein qui devrait ouvrir une nouvelle ère sur la Croisette. Vous ne raterez rien des temps forts de cette fête du cinéma grâce à nos envoyés spéciaux. Chaque jour, ils vous feront vivre le quotidien du festival à travers des interviews et des instantanés de la vie cannoise, sans oublier les incontournables marches que vous pourrez revivre tous les soirs. Alors, prêts ? Voici notre gazette de la Croisette, épisode 6.