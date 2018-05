Cannes 2018 : Blanchett et Scorsese ouvrent le Festival, Bardem et Cruz sur les marches, le récap du jour 1

SUR LES MARCHES





L'équipe du film "Everybody knows", présenté en compétition ce soir, arrive à son tour : le réalisateur iranien Asghar Farhadi et les acteurs espagnols Penélope Cruz et Javier Bardem. "Etre en compétition à Cannes et avec sa femme, que demander de plus ?", a déclaré ce dernier sur TV Festival, en ajoutant (en français dans le texte) : "la vie est belle !)