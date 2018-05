EN DIRECT - Cannes 2018 : Cate Blanchett et son jury au grand complet au photocall avant de monter les marches

SUR PLACE – Nos envoyés spéciaux à Cannes vous font vivre le meilleur du 71e Festival de Cannes. Ce mardi marque le top départ de quinze jours de festivités sur la Croisette, avec une cérémonie d'ouverture menée tambour battant par le fantasque Edouard Baer et la projection en compétition de "Everybody Knows" d'Asghar Farhadi.