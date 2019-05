EN DIRECT – Cannes 2019 : Pedro Almodóvar et Antonio Banderas dingues de Penélope Cruz

CANNES JOUR 4, LE RÉCAP





Entre glamour et politique, ce quatrième jour n'a pas failli à la réputation du Festival de Cannes. Sur les marches, on s'est pressé pour apercevoir Pedro Almodovar et ses comédiens, Penélope Cruz et Antonio Banderas. Sur la Croisette, tout le monde ou presque est fan de "Douleur et Gloire", le nouveau film sobre mais inspiré du maître espagnol. Enfin la Palme d'or dont ses fans rêvent pour lui depuis tant d'années ?





Et puis au lendemain de la projection nocturne de "Sorry We Missed You", Ken Loach a tenu une conférence au cours de laquelle il a défendu cette charge dramatique contre l'uberisation du marché du travail et la pauvreté grandissante. Le cinéaste britannique a notamment rappelé que les bénéficiaires de la banque alimentaire dans son pays "ont augmenté de 18% en un an".





Mystère, enfin, avec l'arrivée annoncé de Terrence Malick, le cinéaste le plus secret de l'histoire du cinéma américain. D'après la rumeur, l'auteur de "Tree of Life", Palme d'or en 2011, aurait été aperçu en train de se promener sur la Croisette. Reste que sa présence en conférence de presse, et sur les marches, pour présenter "Une vie cachée", son nouveau film très attendu, reste plus que jamais incertaine.