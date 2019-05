EN DIRECT DE CANNES - "Il était humble et formidable" : l'hommage de Brad Pitt et Leonardo Dicaprio à Luke Perry

C’est la quinzaine préférée des cinéphiles. La plus glamour et plus controversée aussi. La 72e édition du Festival a ouvert ses portes mardi 14 mai avec la cérémonie d'ouverture animée comme l'an dernier par le lunaire Edouard Baer, suivie par la projection de "The Dead Don’t Die" du réalisateur américain Jim Jarmusch, qui sort simultanément dans toute la France. Un film de zombies avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny et la chanteuse Selena Gomez, tous attendus sur les marches du Palais des Festivals.





Cet hommage caustique à un sous-genre populaire du cinéma d’horreur fait partie des 21 long-métrages en lice pour la Palme d’or qui sera décernée par le jury présidé par Alejandro González Iñárritu, l’auteur mexicain de "Amours Chiennes", "Birdman" et "The Revenant". Une sélection dans laquelle figure également "Douleur et Gloire" de Pedro Almodovar, "Matthias et Maxime" de Xavier Dolan, "Une vie cachée" de Terrence Malick ou encore "Once upon a time" in Hollywood de Quentin Tarantino. Et quatre films français : "Sibyl" de Justine Triet, "Roubaix, une lumière" de Arnaud Desplechin, "Mektoube, My Love : Intermezzo" de Abdellatif Kechiche et "Les Misérables" de Ladj Ly.