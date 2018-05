"Everybody Knows" : un Farahdi bouchonné pour ouvrir la compétition à Cannes

Lors des premières minutes de "Everybody Knows", le vigneron interprété par Javier Bardem explique à une classe de collégiens ce qui sépare un bol de raisin d’une bouteille de vin. "Le temps !", annonce-t-il fièrement, comme s’il venait de livrer les clés du mystère de la création. Cette punchline donne le ton d’un thriller psychologique où le spectateur a sans cesse un temps d’avance sur ses protagonistes. Un comble lorsqu’on veut entretenir un minimum de suspense. Et surtout lorsqu’on trouve derrière la caméra un auteur comme Asghar Farhadi, spécialiste des drames subtils, deux fois Oscarisé pour "Une Séparation" et "Le Client", et par ailleurs prix du scénario pour son auteur sur la Croisette il y a deux ans.





C’est dans la campagne espagnole que le cinéaste iranien a situé son nouveau film, qui a ouvert la compétition officielle du 71e Festival de Cannes mardi soir. Installée à Buenos Aires, Laura (Penelope Cruz) rentre dans son village natal avec ses deux enfants pour assister au mariage de sa sœur. Sur place, elle recroise la route de Paco (Javier Bardem), son amour de jeunesse auquel elle a vendu, quelques années plus tôt, les terrains familiaux. Les retrouvailles vont bientôt se convertir en cauchemar lorsque Irène, sa fille aînée, disparaît au soir de la noce. Un drame qui va rouvrir de vieilles blessures... et lever le voile sur un "teeeeerrible" secret.