Cannes 2018 : pourquoi Kirill Serebrennikov n'a-t-il pas pu venir défendre son splendide "Leto" sur la Croisette ?

Son personnage principal, c'est Mike Naumenko, le leader du groupe Zoopark qui se produit avec ses musiciens dans un club de rock de Leningrad, sous le regard amoureux de Natasha, sa fiancée. Et celui, plus méfiant, des autorités d’un pays qui s’inquiète de l’influence néfaste de la musique du diable sur sa jeunesse. Lors d’une virée estivale au bord de la mer, il fait la rencontre de Victor Tsoi, un jeune musicien ambitieux qu’il prend sous son aile. Et dont le charme ne laisse pas insensible sa compagne…

S’il a pour cadre une Union Soviétique à bout de souffle, "Leto" est avant tout un grand film sur le pouvoir du rock. Celui qui secoue et qui inspire. Dans un noir et blanc somptueux, Kirill Serebrennikov orchestre son récit au rythme des pérégrinations musicales et intimes de ses protagonistes. Aussi lorsque l’un des personnages se fait rabrouer par un vieux bonhomme dans un train, l’image est soudain lardée d’inscriptions cartoonesques, tandis que les figurants se transforment en choristes improvisés. Un procédé qui donne lieu à certaines des séquences les plus réussies du film.