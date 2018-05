Vincent Cassel et sa jeune compagne Tina Kunakey so in love pour "Les Filles du soleil"

Un an après leur première montée des marches, Vincent Cassel et Tina Kunakey ont de nouveau fait le bonheur des photographes, samedi soir sur le tapis rouge du Festival de Cannes à l’occasion de la projection du film de Eva Husson, "Les Filles du Soleil". Le comédien, 51 ans, et le mannequin, 21 ans, sont en couple depuis 2015. Sur le tapis rouge, ils ont paru plus amoureux que jamais, posant de longues minutes avant de découvrir le deuxième film français de la compétition.