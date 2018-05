Cate Blanchett : "Est-ce que j’aurais aimé qu’il y ait plus de femmes en compétition ? Oui !"

Parmi les 21 cinéastes en compétition pour la Palme d’or cette année, il y a 3 femmes. Un chiffre stable depuis 2016. Mais qui prend une dimension toute particulière dans le monde de l’après-Weinstein. Ce que n’a pas manqué de remarquer ce mardi en conférence de presse la comédienne australienne Cate Blanchett, présidente d’un jury à majorité féminin.





"Est-ce que j’aurais aimé qu’il y ait plus de femmes en compétition ? Oui ! Est-ce que j’aimerais qu’il y en ait plus dans le futur ? J’espère !", a lancé la comédienne australienne, entourée des réalisateurs Dennis Villeneuve et Robert Guédiguian. "On va faire avec ce qu’on a (...) Il n’y a pas de transgenre ? On a échoué !, a-t-elle ajouté, un brin malicieuse.