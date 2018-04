"Je n'ai jamais été et ne serai jamais nazi" : Lars Von Trier s’explique avant son retour à Cannes

En janvier dernier, Milena Bonifacini, la présidente du prix Sonning justifiait le choix de Lars Von Trier en soulignant sa capacité "donner son interprétation personnelle de genres cinématographiques différents. En ce sens, c’est un artiste visionnaire et avant-garde qui se positionne fièrement et consciemment dans un registre très éloigné du cinéma mainstream sans cesse plus commercial. C’est cette volonté continue de casser les conventions qui rend le travail de Lars Von Trier unique et contribue à faire du cinéma européen quelque chose de spécial."





Son nouveau film marchera-t-il dans les pas de ses prédécesseurs ? Conçu à l’origine comme une série télé, "The House That Jack Built" raconte le destin sur douze années de Jack, un serial killer interprété par l’acteur américain Matt Dillon. Tourné entre mars et mai dernier au Danemark, il est également interprété par Uma Thurman, Bruno Ganz, Sofia Grabol, la star de la série danoise "The Killing" ou encore Riley Keough, la petite-fille d'Elvis Presley.