Cannes 2018 : l'une de ces 3 femmes cinéastes va-t-elle décrocher la Palme d’Or ?

C’était un chiffre en progression constante ces dernières années. 6 en 2015, 9 en 2016, 12 en 2017… En mai prochain, elles ne seront plus que 8 femmes cinéastes à figurer dans la sélection officielle du Festival de Cannes, qui ouvrent ses portes ce mardi 8 mai. Parmi elles, 5 présenteront leur film en sélection Un Certain Regard, la petite sœur de la compétition officielle. Et 3 seulement seront candidates à la Palme d’or sur les 21 films en lice pour succéder à "The Square" du Suédois Ruben Ostlund.