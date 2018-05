Une seule réalisatrice Palme d’or ? Pour Cate Blanchett, "il y a quelque chose qui ne va pas"

Hasard ou coïncidence, Cate Blanchett est la première présidente du jury depuis la même Jane Campion, en 2014. Et seulement la 12e femme tout court à occuper ce poste en 71 éditions. A ses côtés, quatre hommes et quatre femmes qui sont la réalisatrice américaine Ava Duvernay, autre figure du mouvement Time’s Up, la comédienne américaine Kristen Stewart, la comédienne française Léa Seydoux et la chanteuse burundaise Khadja Nin. La Palme 2018 sera-t-elle pour autant attribuée à une réalisatrice ?





"Est-ce qu'il y aura une proportion égale de films dirigés par des femmes ? Je ne sais pas. Est-ce qu’il y aura un réalisateur transgenre ? Je ne sais pas. Mais ces questions sont posées", déclare Cate Blanchett. Soit l’interview a été réalisée avant l’annonce des films en compétition, mi-avril. Soit la star australienne n’a pas (encore) fait ses devoirs. Car parmi les 21 films en lice pour la Palme d’or, 3 seulement sont réalisés par des femmes. "Capharnaüm" de Nadine Labaki, "Heureux comme Lazarro" de Alice Rohrwacher et "Les filles du soleil", de Eva Husson. Et aucun cinéaste transgenre, a priori.