Cannes 2018 : Vanessa Paradis en productrice de porno gay dans "Un couteau dans le cœur"

Ce sera, à coup sûr, l’un des films les plus intrigants du 71e Festival de Cannes. "Un couteau dans le cœur", deuxième long-métrage du réalisateur antibois Yann Gonzalez a rejoint ce jeudi la compétition officielle de la manifestation qui débutera le 8 mai prochain. C’est le quatrième film français en lice pour la Palme d’or avec "Les Filles du Soleil" de Eva Husson, "En guerre" de Stéphane Brizé et "Plaire, aimer et courir vite" de Christophe Honoré.





Tourné l’été dernier, "Un couteau dans le cœur" est "un thriller d’amour et de mort situé dans le milieu du cinéma pornographique homosexuel de la fin des années 70, à Paris", indique Arte France, qui l'a produit avec la société CG Cinéma ("Mustang", "Personal Shopper").