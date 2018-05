VIDEO - Wanuri Kahiu, la réalisatrice de "Rafiki" : "Je risque d’être arrêtée en rentrant au Kenya"

"Nous savions qu’il était possible que le film soit interdit quand on a commencé le tournage", admet Wanuri Kahiu, fille d'un businessman et d'une médecin. "Mais le plus important, c’était de nous assurer que tous les acteurs parlent à leur famille avant de commencer. Pour qu’il sachent exactement dans quel type de débat ils allaient entrer. Et ce ne sont pas des débats toujours faciles à avoir avec ses proches."





Sous le coup des lois datant du colonialisme britannique, l’homosexualité reste aujourd’hui illégale au Kenya. Et une peine de quatorze ans de prison plane sur les lesbiennes, homosexuels, bisexuels et transgenres qui seraient surpris par la police ou dénoncés par leur voisinage. Ce n'est pas près de changer puisque dans un entretien télé diffusé il y a quelques jours, le président Uhuru Kenyatta a estimé que les droits des gays "n'ont pas grande importance pour le peuple et la république du Kenya".