"Douleur et Gloire" : Antonio Banderas est-il (ou pas) le double de Pedro Almodóvar ?

ZOOM - En salles et en compétition à Cannes jeudi 16 mai, "Douleur et Gloire" marque la huitième collaboration entre Pedro Almodóvar et Antonio Banderas. Un vrai-faux biopic dans lequel l’acteur se glisse dans la peau d’un réalisateur qui ressemble à s’y méprendre à celui qui a fait de lui une star.