Cannes 2019 : Ladj Ly annonce qu’Emmanuel Macron a accepté de voir "Les Misérables"

Message reçu 5/5. Lors de la présentation de son premier film coup de poing, "Les Misérables", au début du 72e Festival de Cannes où il était présenté en compétition, le réalisateur français Ladj Ly avait lancé un appel à Emmanuel Macron, l’invitant à découvrir ce drame tendu qui raconte une bavure policière dans une cité de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Et il a été entendu.





Ce samedi soir, après avoir reçu le prix jury ex-aequo, ce membre actif du collectif Kourtrajmé a révélé aux journalistes qu’il avait été contacté par l’entourage du chef de l’Etat et qu’il allait organiser une projection pour lui, "à l’Elysée ou ailleurs". Interprété par Damien Bonnard, Alexis Manenti et Djebril Didier Zonga, "Les Misérables" n’a pas encore de date de sortie en salles. Mais ses droits ont d’ores et déjà été achetés par TF1 et TMC qui en proposeront la première diffusion en clair.