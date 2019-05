Cannes, le dernier village gaulois à résister aux envahisseurs "Game of Thrones", Avengers ou Netflix ?

Dire que les séries télé squattent l’imaginaire – et le temps de cerveau disponible – de la nouvelle génération est un euphémisme. De là à ce que le petit écran menace l'existence du grand pour de bon ? L’an dernier, le délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux s’était attiré les foudres des internautes en déclarant, en conférence de presse, que "les séries, c’est industriel. Le cinéma, c’est de la poésie". Une formule à la fois malicieuse et réductrice qui résume le credo d’une manifestation garantie sans dragon… ni super-héros, l’autre péril du cinéma d’auteur cher à la Croisette.

A l’heure où l’ultime volet de la saga Avengers squatte plus d'une entrée de cinéma sur deux, cette 72e édition joue clairement la carte alternative, au regard de sa sélection pointue, sans renier sa tradition glamour sur les marches. Ok, on verra les nouveaux films de Ken Loach, des frères Dardenne et d’une poignée de cinéastes confidentiels, pas franchement rigolos sur le papier. Mais on apercevra aussi Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Penélope Cruz, Antonio Banderas et Sylvester Stallone. Sans parler de l’hommage, certes controversé, à l’icône locale Alain Delon.