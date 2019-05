"Once Upon a Time in Hollywood" : alors, il est comment le nouveau Quentin Tarantino ?

Pour son neuvième film, Quentin Tarantino délaisse ses fréquentes constructions à chapitres pour une intrigue plus classique, sinon épurée, allant d’un personnage à l’autre sur un faux rythme pour nous faire savourer sa recréation minutieuse de l’atmosphère décomplexée des sixties. L’apparition progressive du gourou Charles Manson et de sa bande viendra peu à peu perturber cette peinture chaleureuse et corrosive de l’envers du Rêve hollywoodien.





Comme le cinéaste l’a réclamé dans une lettre qui a été lue en anglais et en français avant la projection, on ne révélera rien de plus de l’intrigue. On peut simplement vous dire que "Once Upon a Time in Hollywood" fonctionne comme une formidable lettre d’amour à une période que Quentin Tarantino n’a pas vraiment connu – il n’avait que 6 ans en 1969 – mais qui véhicule une certaine idée du cinéma qu'il affectionne, flamboyante, artisanale, un peu kitsch aussi.