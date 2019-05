Poétique et politique : notre Palme d’or à "It Must Be Heaven" de Elia Suleiman

Si on a envie de lui décerner la Palme d’or, c’est parce qu’Elia Suleiman propose une vision du monde – et du cinéma – aussi singulière qu’universelle. Et tellement moins austère que celle de bien des cinéastes dont a apprécié le travail cette année. On rit beaucoup durant "It Must Be Heaven". Dès la séquence d’ouverture en Palestine, où un prêtre orthodoxe déloge manu militari le farceur qui s’est enfermé dans son église – on imagine qu’il s’agit du réalisateur. Lorsqu’à Paris, une patrouille du SAMU sert un plateau repas à un SDF avec entrée, plat dessert et bouteille de vin, comme s’il voyageait en première classe. Ou quand, faisant ses courses dans un supermarché à New York, notre antihéros découvre que tous les habitants, même les enfants, portent une arme à la ceinture.





Partout où il se promène, Elia Suleiman souligne les différences culturelles avec malice, inventivité et poésie, une touche de fantastique aussi. S’il ne prononce pas un mot, ou presque, son regard mélancolique en dit plus long sur l’état du monde que bien des discours politiques. Dans l’une des scènes les plus hilarantes du film, l’acteur mexicain Gael Garcia Bernal - oui, oui, le vrai, celui de "Babel" ou encore de "La mauvaise éducation"- présente le réalisateur qu'il admire à une productrice branchée en lui expliquant qu’il prépare "une comédie sur la paix au Moyen Orient". La jeune femme le toise un instant et lui souhaite "bonne chance" avant de partir déjeuner avec son copain célèbre qui l'abandonne, gêné. C'est aussi cruel qu'irrésistible.