Virginie Efira, irrésistible dans "Sibyl" : "Avec Justine Triet, je découvre mes instincts masos"

De son personnage, complexe et tourmenté, la comédienne parle avec passion, et pas mal d’humour aussi. "Si je la croisais dans la rue, je dirais qu’elle a le cheveu bien propre. La chemise bien repassée. Elle a une vie de famille, elle a des enfants, elle a fait des études, elle travaille. Au départ la vulnérabilité n’est pas très perceptible", observe-t-elle.





Au contact de sa patiente, Sibyl renoue avec ses démons et se retrouve dans plusieurs situations pour le moins… embarrassantes. "Je pense que c’est aussi pour ça qu’on s’est trouvé avec Justine. Dans la vie, j’ai une forme de solidité, physique même, et ça lui amène des pulsion sadiques et l’envie de me foutre par terre. Et comme je découvre avec elle mes instincts masos, je tombe et je chute."