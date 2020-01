Le réalisateur américain Spike Lee sera le président du jury du 73e Festival de Cannes

En 1989, le tout jeune Spike Lee avait fait sensation sur la Croisette avec "Do the right thing", une comédie dramatique qui racontait la montée des tensions raciales, une journée d’été, dans un quartier de Brooklyn. Dès lors, il devient l’emblème d’une nouvelle génération de talents noirs américains à Hollywood, alternant drame ("Jungle Fever"), film historique ("Malcolm X") ou encore thriller ("Inside Man").

Après un léger passage à vide, le cinéaste a retrouvé le chemin du succès en 2018 avec "BlackkKlansman", l’histoire vraie d’un flic noir infiltré dans le Ku Klux Klan. Présenté à Cannes, le film décroche le Grand Prix du jury puis, quelques mois plus tard, l’Oscar du meilleur scénario. Détail tout sauf anodin : il sera la première personnalité noire à présider le Festival de Cannes.