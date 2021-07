"Flag Day", la critique express : Sean Penn signe un mélo familial touchant mais trop convenu

C’est l’histoire d’un amour déçu. Celui d’une fille pour un père absent qu’elle idéalisait, enfant, avant de découvrir ses vices et ses failles en entrant dans l’âge adulte. Avec Flag Day, Sean Penn signe l’adaptation d’un livre de la journaliste américaine Jennifer Vogel, fille d’un mythomane et escroc notoire qui a défrayé la chronique outre-Atlantique dans les années 1990. Raconté par la jeune femme à la première personne, ce drame marque le grand retour sur la Croisette de son auteur, après l’accueil catastrophique en 2016 de The Last Face, une romance grossière sur fond d’humanitaire qui succédait elle-même au cultissime Into The Wild. Comme quoi…

La belle idée du cinéaste consiste ici à avoir engagé sa propre aînée, Dylan, issue de son mariage avec Robin Wright Penn, pour ce qui marque son premier grand rôle à l’écran. L’alchimie entre père et fille est palpable à l’écran, même si le premier en fait des caisses, au risque de friser la caricature. Reste que le spectateur ne pourra s’empêcher de se demander dans quelle mesure, à travers la fiction, l’ex-enfant terrible du cinéma américain ne dresse pas une forme d’autoportrait, voire de mea culpa sur sa propre vie personnelle. C’est aussi touchant qu’universel, mais ça ne gomme pas tous les défauts du film.