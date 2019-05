Festival de Cannes : retour sur le palmarès de la 72eme édition

Au Festival de Cannes, le palmarès est tombé ce samedi 25 mai 2019, et il est très international. On y retrouve certains Français, qui ont tiré leur épingle du jeu. "Parasite" le film réalisé par Bong Joon-ho, Antonio Banderas, la Franco-Sénégalaise Mati Diop, Céline Sciamma ou encore "Les Misérables" de Ladj Ly ont été récompensés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.