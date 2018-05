Harcèlement sexuel et parité : le Festival de Cannes veut tirer les leçons de l'affaire Weinstein

Ces dernières années, il n’était pas rare de croiser un Harvey Weinstein goguenard, un téléphone portable vissé dans chaque main, à la sortie d’une projection du Festival de Cannes. C’est d’ailleurs en découvrant "The Artist" sur la Croisette qu’il décidera d’en faire son poulain pour les Oscars, avec la réussite qu’on connaît. Mais ça, c’était avant. Depuis, les journalistes du New York Times ont révélé, dans une enquête parue le 5 octobre dernier, les agissements du producteur et libéré la parole de plusieurs dizaines de femmes de l’industrie du divertissement. Parmi elles, la comédienne britannique Kadian Noble qui affirme avoir été contrainte à une relation sexuelle avec l’ancien patron de Miramax, lors d’un rendez-vous "professionnel" dans une chambre de l’hôtel Majestic de Cannes.





Pour une manifestation internationale comme le Festival de Cannes, impossible de rester de marbre, au contraire. Dès le 11 octobre, ses dirigeants publiaient un communiqué sans appel. "C'est avec consternation que nous avons découvert les accusations de harcèlement et de violence sexuelle récemment portées contre Harvey Weinstein, professionnel du cinéma dont l'activité et la réussite sont connues de tous, qui lui valent de séjourner à Cannes depuis de nombreuses années", écrivaient le président Pierre Lescure et le délégué général Thierry Frémaux, (…) Puisse cette affaire contribuer à dénoncer une nouvelle fois des pratiques graves et inacceptables."