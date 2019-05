"Hors normes" : le nouveau film du duo Nakache-Toledano en clôture du 72e Festival de Cannes

Rebaptisée "La dernière séance", cette avant-première aura donc lieu après l’annonce du palmarès par le jury présidé par le réalisateur mexicain Alejandro Gonzales Iñárritu. 21 films se disputent cette année la Palme d’or parmi lesquels "Douleur et Gloire" de Pedro Almodovar, "Le jeune Ahmed" des frères Dardenne ou encore "Once upon a time in Hollywood" de Quentin Tarantino.





Cette 72e édition s’ouvrira le 14 mai avec la projection de "The Dead Don’t Die", une comédie d’horreur signée Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton et Selena Gomez dans les rôles principaux. Les rockeurs Iggy Pop et Tom Waits y font également une apparition.