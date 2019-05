"Hyper joussif" ou "maladroit", les zombies de "The Dead Don’t Die" divisent Twitter

Après les vampires dans "Only Lovers Left Alive", Jim Jarmusch croque une autre population chérie des fans de cinéma fantastique : les zombies. Dans "The Dead Don’t Die", le cinéaste américain met en scène une petite bourgade qui sombre dans le chaos à cause du dérèglement climatique. Et ce n’est pas le shérif neurasthénique et ses deux adjoints indigents qui vont y changer grand-chose…