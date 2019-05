INFO LCI - Festival de Cannes : 3,5 millions d’euros de bijoux destinés à la chanteuse Rita Ora disparaissent lors de l'acheminement

A la sortie de l’avion, elle a indiqué avoir oublié ses bagages en cabine et tenté de rebrousser chemin, ce que la police aux frontières ne lui a pas permis. Selon son récit, c’est dans son manteau et son bagage que se seraient trouvés les bijoux. Pour un montant total non négligeable de 3,5 millions d’euros.





Selon nos informations, la compagnie n’a pas, à ce jour, signalé l’oubli ou le retour de ces bagages. Les joyaux n’ont pas été retrouvés. Aucune hypothèse n’est exclue par les enquêteurs de la PJ de Nice qui s’attachent à tenter de remonter la trace de ces bijoux disparus.