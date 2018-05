Cannes 2018 : une actrice dénonce la répression israélienne à Gaza sur le tapis rouge

Certains viennent pour exhiber leurs plus belles robes ou smokings. D'autres pour faire passer un message politique. L'actrice franco-libanaise Manal Issa a profité de sa montée des marches et de son passage devant les photographes, mardi, pour déployer une pancarte en faveur des Gazaouis. "Stop the Attack on Gaza" - "Arrêtez l'attaque sur Gaza" - pouvait-on lire sur cette affiche blanche au texte rouge. Elle était accompagnée du réalisateur syrien Gaya Jiji et du réalisateur gréco-sud-africain Etienne Kallos. Un geste fort qui intervient au lendemain de la répression sanglante de l'armée israélienne.