"Parasite", "Portrait de la jeune fille en feu"... Quand pourra-t-on voir les films primés à Cannes ?

Le palmarès de la 72 édition du Festival de Cannes s'est révélé riche et éclectique. Le jury mené par le réalisateur et producteur mexicain Alejandro González Iñárritu a offert à l'unanimité la Palme d'or au très surprenant Bong Joon-ho pour "Parasite". A vous désormais de vous faire votre propre idée sur ce film et ses concurrents. Encore faut-il qu'ils soient visibles au cinéma. LCI récapitule leurs dates de sortie.





Du côté du prix d'interprétation masculine, décerné à Antonio Banderas pour "Douleur et Gloire", dans lequel l'acteur espagnol joue un double fictif d'Almodavar, le film est déjà visible en France depuis le 17 mai. Chez les actrices, c'est la peu connue Emily Beecham qui a été récompensée. Le long-métrage "Little Joe" dans lequel elle joue une scientifique qui crée une plante génétiquement modifiée n'a pas encore de date de sortie prévue dans l'Hexagone.