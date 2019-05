"Les Misérables" de Ladj Ly : le film le plus puissant sur la banlieue depuis "La Haine" ?

C’est précédé d’une réputation flatteuse que le premier film de fiction du Français Ladj Ly, membre du collectif de vidéastes Kourtrajmé, était dévoilé mercredi 15 mai à la presse. Ce natif de Montfermeil s’était illustré il y a deux ans avec "A voix haute : la force de la parole", coréalisé avec Stéphane de Freitas, qui suivait la préparation d’une classe de Seine-Saint-Denis à un célèbre concours d’éloquence. Un regard galvanisant sur la banlieue dont "Les Misérables", titre clin d’œil au roman de Victor Hugo, écrit dans la même ville en 1862, constitue le pendant sombre, sinon désespéré.

Après une séquence d’ouverture au cours de laquelle le jeune Issa et ses camarades de la cité des Bosquets viennent célébrer à Paris la victoire des Bleus à la Coupe du monde en Russie, Ladj Ly embarque le spectateur entre les tours austères où il a grandi. On découvre Stéphane (Damien Bonnard), un flic qui a quitté Cherbourg pour se rapprocher de la mère de son fils. Il va devoir faire équipe avec Chris (Alexis Manenti) et Gwada (Djebril Dider Zonga), un duo qui compose avec les dealers, les Frères musulmans et les gitans pour obtenir la paix sociale, à défaut de faire respecter la loi.