Mais à quoi sert encore la Palme d’or du Festival de Cannes ?

Des chiffres qui en disent plus que des longs discours. Et qui donnent l’impression que le Festival de Cannes s’est recentré, au fil des années, sur un cinéma d’auteur plus "exigeant ". On se souvient que le 23 mai 2010, au soir du palmarès de la 63e édition, des journalistes habitués de la Croisette se lamentaient de la Palme attribuée à "Oncle Boonmee" du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul par le jury de Tim Burton. "Pur snobisme", "Personne n’ira voir ça", "le Festival se tire une balle dans le pied", diront les confrères, outrés et/ou exaspérés. Dans les faits, le film n’attirera que 125.000 spectateurs dans les salles françaises, le pire score d'une Palme d'or.





Depuis ce cas extrême, la récompense semble bel et bien avoir perdu de son pouvoir d’attraction. Un sondage réalisé en 2016 par OpinionWay pour le Club Media Ciné révélait que 3% des Français seulement déclaraient voir systématiquement la Palme d’or en salles, contre 25% qui le font occasionnellement. Autant dire qu'à l’heure où les blockbusters américains et les comédies trustent le sommet du box-office, et les budgets qui vont avec, cette récompense en mal d’amour se cherche un rôle, à l’image du Festival de Cannes tout entier.