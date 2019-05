Penélope Cruz de retour chez Almodóvar : "On ne s’est jamais embrouillés sur un plateau"

Il a tourné à de nombreuses reprises avec vous, comme avec Antonio Banderas. Diriez-vous que cette fidélité est l’une de ses grandes qualités ?

Je lui suis reconnaissante de m’avoir fait travailler autant de fois. Et j’espère encore plein d’autres. On se comprend bien. Je crois qu’on ne peut pas se mentir. Lui ou moi s’en apercevrait si c’était le cas. Vous savez, notre communication a toujours été facile et fluide. On ne s’est jamais embrouillés sur un plateau. Souvent, il y a des tensions lorsqu’on tourne tous les jours pendant trois mois. Mais le fait qu’il vous demande souvent votre avis, c’est très agréable. Personne n’a envie d’un réalisateur qui vous dit en personne ce que vous devez faire. C’est ça qui est effrayant !





Qu’est-ce que vous aimez le plus chez lui, au fond ?

Combien il est vrai et honnête. Le fait aussi qu’il n’a pas de filtre. Il dit toujours ce qu’il pense. J’ai toujours aimé cette qualité-là chez lui.





C’est vrai que c’est en voyant l’un de ses films que vous avez eu envie de devenir actrice ?

Oui, c’est vrai. Après avoir vu "Attache-moi" (c'était en 1990 et Penélope Cruz avait 16 ans, ndlr). J’ai quitté le cinéma et je me suis dit : 'Il faut que je prenne des cours de théâtre, que je trouve un agent. Peut-être qu’un jour ce sera mon métier et que je pourrais travailler avec lui'.